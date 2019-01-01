Ближайшие мероприятия
Испания
25-29
октября
Что?
Предматчевая встреча с игроками команды ФК «Барселона»
Посещение футбольного матча «Барселона» vs. «Реал Мадрид» с размещением в VIP ложе
Совместный просмотр матча с «легендой» футбола – одним из бывших игроков ФК «Барселона»
Где?
Барселона и Коста-Брава
Хочу поехать
Личная встреча с Эрнесто Вальверде, главным тренером ФК «Барселона»
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время – главный тренер клуба «Барселона».

Начинал свою футбольную карьеру Эрнесто в «Алавесе». Довольно широкую известность приобрел выступая за «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао. Провёл 2 сезона в «Барселоне», с которой выиграл Кубок Испании и Кубок Кубков. В 1997 году, будучи футболистом «Мальорки», Вальверде решил закончить карьеру футболиста и начать тренерскую практику.

29 мая 2017 года был назначен главным тренером «Барселоны», подписав с командой двухлетний контракт.
Эрнесто Вальверде
Главный тренер Барселоны
1 день
  • Прибытие в аэропорт Барселоны
  • Встреча с представителем отеля
  • Трансфер из аэропорта в отель Alàbriga Hotel & Home Suites 5* GL
  • Размещение в отеле
  • Приветственный ужин в ресторане Terra (1 звезда Мишлен)
2 день
  • Завтрак в отеле
  • Трансфер на стадион Camp Nou
  • Встреча с тренером ФК «Барселона» Эрнесто Вальверде и игроками футбольного клуба
  • Посещение футбольного матча с размещением в VIP ложе.*
  • Свободная прогулка по Барселоне (2 часа)
  • Трансфер в Алабригу
  • Ужин в ресторане Sa Marinada
  • Трансфер в отель

* К участникам Forbes Adventure в VIP ложе присоединится «легенда» футбола – бывший игрок ФК «Барселона», который ответит на вопросы гостей и при необходимости прокомментирует события на футбольном поле. Во время матча будет действовать постоянный кейтеринг
3 день
  • Завтрак в отеле
  • Трансфер бизнес-класса в течение дня (Mercedes V Class)
  • Экскурсия с русскоязычным гидом по средневековым деревням – Бесалу/Рупит/Жирона
  • Обед в ресторане Pont Vell (Бесалу)
  • Свободное время
  • Ужин в ресторане Els Tinars (1 звезда Мишлен)
  • Трансфер в отель
4 день
  • Завтрак в отеле
  • Трансфер бизнес класса в течение дня (Mercedes V Class)
  • Экскурсия в древние города Палс и Ператаяду
  • Экскурсия и винная дегустация на частной винодельне в Bell Lloc
  • Обед в Bell Lloc
  • Заключительный ужин в ресторане Terra (1 звезда Мишлен)
  • Трансфер в отель
5 день
  • Завтрак (Отъезд)
  • Трансфер в аэропорт Барселоны
  • Прилет в Москву
*Forbes Adventure оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу.
Включено:
Проживание в отеле 5* (завтраки включены)
VIP-ложи на матч
«Барселона» vs. «Реал Мадрид»
Обеды и ужины в мишленовских ресторанах, кейтеринг во время футбольного матча
Трансфер бизнес-класса во время всей поездки на территории Испании
Встреча с Эрнесто Вальверде, главным тренером клуба ФК «Барселона»
Предматчевая встреча с игроками команды ФК «Барселона»
Стоимость программы
640 000 ₽ до НДС
В стоимость программы не включены: авиаперелет, виза и медицинская страховка
Хочу поехать
Проживание
Вас ждет проживание в отеле Alabriga Hotel & Home Suites 5* GL
Alabriga означает «крепость под солнцем». Так назвали это место финикийцы много веков назад, когда те впервые высадились в одной из бухт на побережье Коста-Брава. Сегодня это один из самых комфортабельных испанских отелей
Заполните данную форму и мы свяжемся с вами
Остались вопросы?
Обратная связь:
adventure@sports.ru
© Forbes 2019
*обязательные поля
Write Close
Close
Оставьте контакты, мы позвоним вам и расскажем подробнее
Made on
Tilda