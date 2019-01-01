Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время – главный тренер клуба «Барселона».



Начинал свою футбольную карьеру Эрнесто в «Алавесе». Довольно широкую известность приобрел выступая за «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао. Провёл 2 сезона в «Барселоне», с которой выиграл Кубок Испании и Кубок Кубков. В 1997 году, будучи футболистом «Мальорки», Вальверде решил закончить карьеру футболиста и начать тренерскую практику.



29 мая 2017 года был назначен главным тренером «Барселоны», подписав с командой двухлетний контракт.

