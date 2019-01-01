Личная встреча с Эрнесто Вальверде, главным тренером ФК «Барселона»
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время – главный тренер клуба «Барселона».
Начинал свою футбольную карьеру Эрнесто в «Алавесе». Довольно широкую известность приобрел выступая за «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао. Провёл 2 сезона в «Барселоне», с которой выиграл Кубок Испании и Кубок Кубков. В 1997 году, будучи футболистом «Мальорки», Вальверде решил закончить карьеру футболиста и начать тренерскую практику.
29 мая 2017 года был назначен главным тренером «Барселоны», подписав с командой двухлетний контракт.
Эрнесто Вальверде
Главный тренер Барселоны
1 день
Прибытие в аэропорт Барселоны
Встреча с представителем отеля
Трансфер из аэропорта в отель Alàbriga Hotel & Home Suites 5* GL
Размещение в отеле
Приветственный ужин в ресторане Terra (1 звезда Мишлен)
2 день
Завтрак в отеле
Трансфер на стадион Camp Nou
Встреча с тренером ФК «Барселона» Эрнесто Вальверде и игроками футбольного клуба
Посещение футбольного матча с размещением в VIP ложе.*
Свободная прогулка по Барселоне (2 часа)
Трансфер в Алабригу
Ужин в ресторане Sa Marinada
Трансфер в отель
* К участникам Forbes Adventure в VIP ложе присоединится «легенда» футбола – бывший игрок ФК «Барселона», который ответит на вопросы гостей и при необходимости прокомментирует события на футбольном поле. Во время матча будет действовать постоянный кейтеринг
3 день
Завтрак в отеле
Трансфер бизнес-класса в течение дня (Mercedes V Class)
Экскурсия с русскоязычным гидом по средневековым деревням – Бесалу/Рупит/Жирона
Обед в ресторане Pont Vell (Бесалу)
Свободное время
Ужин в ресторане Els Tinars (1 звезда Мишлен)
Трансфер в отель
4 день
Завтрак в отеле
Трансфер бизнес класса в течение дня (Mercedes V Class)
Экскурсия в древние города Палс и Ператаяду
Экскурсия и винная дегустация на частной винодельне в Bell Lloc
Обед в Bell Lloc
Заключительный ужин в ресторане Terra (1 звезда Мишлен)
Трансфер в отель
5 день
Завтрак (Отъезд)
Трансфер в аэропорт Барселоны
Прилет в Москву
*Forbes Adventure оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу.
Включено:
Проживание в отеле 5* (завтраки включены)
VIP-ложи на матч «Барселона» vs. «Реал Мадрид»
Обеды и ужины в мишленовских ресторанах, кейтеринг во время футбольного матча
Трансфер бизнес-класса во время всей поездки на территории Испании
Встреча с Эрнесто Вальверде, главным тренером клуба ФК «Барселона»
Предматчевая встреча с игроками команды ФК «Барселона»
Стоимость программы
640 000 ₽ до НДС
В стоимость программы не включены: авиаперелет, виза и медицинская страховка
Alabriga означает «крепость под солнцем». Так назвали это место финикийцы много веков назад, когда те впервые высадились в одной из бухт на побережье Коста-Брава. Сегодня это один из самых комфортабельных испанских отелей
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Представители «Барселоны» вместе с представителями мадридского «Реала» и баскского «Атлетика» стояли у истоков образования Примеры. При этом «Барселона» входит в число трёх команд, не покидавших высший испанский дивизион. Двумя другими являются всё те же «Реал Мадрид» и «Атлетик Бильбао»
В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ.
Основной стадион клуба — «Камп Ноу», самый вместительный стадион в Европе.
В 2009 году «Барселона» установила уникальное достижение, став единственным европейским клубом, который в течение года выиграл все возможные крупные турниры (три национальных — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и три международных — Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира). Кроме того, «сине-гранатовые» стали единственным испанским клубом в истории, которому удалось сделать «Золотой хет-трик» (чемпионат Испании, Кубок Испании, Лига чемпионов УЕФА)